Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ve Fenerbahçe karşılaştı.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçın 13. dakikasında ev sahibi ekip Maxim ile öne geçti ve ilk yarı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda Fenerbahçe 4 dakikada attığı 3 golle galibiyete uzandı. Sarı lacivertlilerin gollerini 68'de penaltıdan Talisca, 69'da Dzeko ve 72'de Fred attı.

Fenerbahçe puanını 75 yaptı ve maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.