Trendyol Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-2'lik beraberlik ile tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini Dusan Tadic (p) ve Edin Dzeko kaydederken, Corendon Alanyaspor'un golleri Augusto'dan geldi.

Ligde beş maçtır gol kaydedemeyen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, bu maçta attığı golün ardından negatif yöndeki serisini bozmuş oldu. Bosna Hersekli yıldız, ligdeki gol sayısını 17'ye yükseltti.

Fenerbahçe karşısında iki gol kaydeden Corendon Alanysporlu futbolcu Augusto, kariyerinde ilk kez bir maçta iki gol atmış oldu.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 64 puana yükselirken, Corendon Alanyaspor 28 puana ulaştı.