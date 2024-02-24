Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Batshuayi'nin 90+6. dakikada attığı golle 2-1 yenen Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelede her iki takım da ilk yarıda geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı. Kasımpaşa; Fall ve Omeruo'yla, Fenerbahçe de Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Dzeko ilk yarıda gole yaklaşan isimlerdi.

Golsüz sona eren ilk yarının ardından ikinci devrede fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, 58. dakikada meşin yuvarlağı filelerinde gördü.

Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın ortasında Porozo'nun kafa vuruşunda Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

64. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, direkt kaleye gönderdiği şutla fileleri havalandırdı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe galibiyeti uzatma dakikalarında yakaladı. 90+4. dakikada VAR uyarısı sonrasında Yunus Emre Gedik'in elle oynadığına hükmeden hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 90+6. dakikada topun başına geçen Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Emre Yanar'dan dönerken Belçikalı futbolcu önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-1.

Bu galibiyetle puanını 70'e çıkaran sarı-lacivertli ekip, maç fazlasıyla Galatasaray'ı geçerek liderliğe yükseldi. Ligde üçüncülüğü kovalayan Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı.