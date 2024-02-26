29 Şubat İstanbul'da gerçekleşek olan "İpek Yolu Sanata Evet Festivali" kapsamında şair Feyzan Korur'a Sanata Evet onur ödülü verilecek...

Türkiye'de Sanata Evet akımını başlatan Tamer Levent ve başarılı yayıncılarından Vedat Akdamar Şenay Akdamır'ın organize ettiği festival 29 Şubatta İKÜ Bakırköy Yerleşkesi Ataköy Binası Prof Dr Önder Öztunalı konferans salonunda gerçekleşecek