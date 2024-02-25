Temel amacı, tahrip edilen ve yok olup gitmeye yüz tutmuş kültürel mirası koruma algısını güçlendirmek ve kültürel mirası koruma çabalarına ışık tutmak olan “Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu”nda sunulan 40 bildiriyle, kültürel mirası tahrip eden risk faktörlerinin örnekleriyle ortaya konulduğu belirtildi.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu tarafından organize edilen sempozyum, Acapulco Resort Convention Spa Hotel ana sponsorluğunda 22-23 Şubat tarihleri arası yapıldı.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen ve iki gün boyunca sunulan 40 bildiriyle kültürel mirası tahrip eden birçok risk faktörü olduğunun örneklerle ortaya konulduğu sempozyumda, sorunların her biri için çözüm önerilerinin de sunulduğu ve sunulan bildirilerin basımı için gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sempozyuma gösterilen yoğun ilgi bu alanda güçlü bir sinerji yaratıldığını ortaya koymuştur. Bu güçlü etki göstermiştir ki bu alanda ilgi katlanarak büyüyecek ve kültürel mirasımızın korunması yönünde toplumsal seferberliğimizi güçlendirecektir." denildi.

Sempozyum öncesinde ve sempozyum boyunca, atölye çalışmaları da yapılmıştı.