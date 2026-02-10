Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İstanbul’da “Tourism Investment Forum (Turizm Yatırım Forumu) - TIF 2026" katılarak, KKTC'ye bugüne yapılan yatırımların ve devamlılığının önemli olduğunu belirtti ve "KKTC'ye yapılan yatırımlar dünyayla yarışan yatırımlardır." dedi.

AA’nın aktardığına göre küresel turizm yatırımlarının önemli isimleri, bu yıl beşincisi düzenlenen "Tourism Investment Forum (Turizm Yatırım Forumu) - TIF 2026" kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Forum, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteği ve Türkiye İş Bankasının ana sponsorluğunda bugün ve yarın yapılacak.

Foruma konuk olan Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'ye bugüne yapılan yatırımların ve devamlılığının önemli olduğunu belirterek, "KKTC'ye yapılan yatırımlar dünyayla yarışan yatırımlardır." dedi.

Ataoğlu, "ADA Kıbrıs" projesiyle ve havayolları ile yapılan anlaşmalar sonucunda KKTC'ye gelen ziyaretçi sayısının arttığının altını çizdi.

Yeni yatırımcıların ülkede yer almasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Bakan Ataoğlu, "KKTC olarak ülkemize gelen yatırımcılara kapımızın her zaman açık olduğunu ve yapılacak yatırımcılara bürokrasi olarak engellerin olmadığını söylüyoruz. Genç nüfus yatırımcıların yanı sıra yatırımlarda çalışacak kardeşlerimizin de genç olması, çalışmalara sahip çıkması bizi onurlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Forumun düzenlenmesinden dolayı Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine ve destekçilerine teşekkür eden Ataoğlu, forumun gelecek yıllarda daha başarılı ve hayırlı olması temennisinde bulundu.

Turizm Yatırım Forumu kapsamında gün boyunca turizmde sürdürülebilir büyüme, yatırım ortamı ve finansman başlıkları ele alınacak.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Turizm Yatırım Forumu'na katılarak konuşma yaptı.