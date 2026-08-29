Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bu sabahtan itibaren bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Lefkoşa genelinde 17 ağaç ve bir direğin devrildiğinin, 2 kanalizasyonun taştığının LTB çözüm kanallarına bildirildiğini ve sahada tespit edildiğini açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekiplerinin, bugünkü olumsuz koşullara ilk andan itibaren Meteroloji Dairesi'nden gelen uyarılar doğrultusunda müdahaleye hazır şekilde çalışmalar yürüttüğü de bildirildi.

LTB'den yapılan açıklamada, şehrin 14 bölgesine anında müdahale etmeye hazır olan ekiplerin, şiddetli fırtına çıktığı ilk andan itibaren sahada görev aldığı ve yurttaşların "Alo 185" çözüm hattı, Whatsapp hattı ve sosyal medya hesaplarından belediyeye ulaşabildiği kaydedildi.

Açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı'nın ekipler arası koordinasyonu ve yapılan çalışmaları yerinde takip ettiği, şehrin genelinde incelemeler yaptığı da aktarıldı.