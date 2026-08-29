Ülkede etkili olan hava koşulları nedeniyle 28 Ağustos 2026 tarihinden itibaren sarı seviyede bulunan meteorolojik uyarı, 29 Ağustos 2026 itibarıyla yaşanan gelişmeler üzerine turuncu ikaz seviyesine yükseltildi. Meteoroloji Dairesi’nin son değerlendirmelerine göre, bugün saat 15.00–16.00 arasında yağışların en yoğun seviyeye ulaşması bekleniyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına ilişkin gelişmelerin Meteoroloji Dairesi’nden alınan değerlendirmeler doğrultusunda sürekli takip edildiği belirtildi.

Son değerlendirmelere göre, bugün (29 Ağustos Cumartesi) saat 15.00–16.00 arasında yağışların en yoğun seviyeye, diğer bir ifadeyle pik noktaya ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Meteorolojik gelişmeler ve yağışların seyri Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından sürekli olarak takip ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde, şu ana kadar ülke genelinde ağaç devrilmeleri ile devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi sonucu kablo kopmaları ve buna bağlı elektrik kesintileri tespit edildiği kaydedildi.

Bunun dışında, ülke genelinde ciddi bir hasar veya olumsuzluğa ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı belirtildi.

Başbakan Ünal Üstel’in talimatları doğrultusunda, gelişmelerin yakından takip edilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Harekât Kontrol Merkezi faaliyete geçirildi.

Merkezde, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanlığı; ilçelerde ise İlçe Kriz Yönetim Merkezleri toplandı.

Toplantılarda mevcut meteorolojik durum, sahadaki gelişmeler ve alınması gereken tedbirler değerlendiriliyor.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, gelişmelerin yakından takip edildiğini ve ihtiyaç duyulması halinde kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini açıkladı.