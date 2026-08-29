İçişleri Bakanlığı ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle, altı ilçede İlçe Emniyet Kurullarının kaymakamlar başkanlığında toplandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, afet noktalarında yaşanan sorunlar ve olumsuzlukların yakından takip edildiği; ilgili kurum, kuruluş ve ekiplerin koordineli bir şekilde müdahalelerini sürdürdüğü kaydedildi.

-“Şu an için en fazla etkilenen Güzelyurt bölgesi…”

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, kötü hava koşullarından en fazla etkilenen bölgenin Güzelyurt olduğu belirtilen açıklamada, bölgede oluşan zararın tespit edilmesi ve sorunların giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan, Beylerbeyi’nde bulunan Süleyman Paşa Konağı yakınındaki bir ağaca yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının; Orman Dairesi, itfaiye ekipleri ve bölgedeki askerlerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldüğü açıklandı.