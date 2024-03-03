Girne bölgesinin sevilen ailelerinden olan Susuz ailesinin ülkemize kazandırdığı Firuzeli’de eğlence tam gaz devam ediyor.

Dün akşam Firuzeli’de sahne alan ünlü sanatçı Berkay Coşkuner, keyifli bir müzik ziyafeti sundu.

Kıbrıs Genç TV mikrofonlarına konuşan Berkay Coşkuner, Kıbrıs sahnelerinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirirken, yeni projelerini de anlattı

İşletme sahibi Derya Susuz da Girne bölgesindeki eğlence mekanlarında yaşanan artıştan memnun olduklarını ifade etti.