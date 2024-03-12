Firuzeli Meyhane’nin coşku dolu eğlencesinde “O Ses Türkiye”de yarışmasındaki performansıyla adını duyuran Yasemin Demir konuklara müzik dolu bir gece yaşattı.
Girne’nin uğrak meyhanelerinden Firuzeli meyhanede , coşku dolu canlı müzik gecelerinde konukların ilgisini uyandırmayı sürdürüyor.
“O Ses Türkiye”de yarışmasındaki performansıyla adını duyuran Yasemin Demir önceki akşam konuklara müzik dolu bir gece yaşattı.
Sofra muhabbetinin piste taşmada gecikmediği eğlence dolu gecelerde konuklar haftanın stresini doya doya üzerlerinden attı.
Birbirinden güzel şarkılarla felekten bir gece çalan konuklar ziyafeti mutlu bir şekilde noktaladı.