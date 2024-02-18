AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig'de günün karşılaşmaları tamamlandı.
İşte sonuçlar:
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı – Çetinkaya: 0-5
Yenicami – Cihangir: 0-3
Mağusa T. Gücü – Yeniboğaziçi: 7-1
K. Kaymaklı – Lefke: 2-1
A. Yeşilova – C. B. Gençlik Gücü: 1-0
Mesarya – Tremeşeli H. Dumlupınar: 1-1
Pera L. G. Birliği – Doğan T. Birliği: 1-1
AKSA Birinci Lig
Gönyeli – Geçitkale: 3-0
Lapta – Ünimar Maraş: 3-2
Mormenekşe – M. Hacıali Yılmazköy: 1-1
Baf Ü. Yurdu – Ozanköy: 3-1
Dem’s C. Çanakkale – Binatlı: 1-2
Esentepe – M. Değirmenlik: 0-4
Girne H. Evi – Hamitköy: 1-0
Yalova – Düzkaya: 1-0
Futbolda alınan sonuçlar
AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Lig'de günün karşılaşmaları tamamlandı.
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