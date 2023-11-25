Galatasaray ile Alanyaspor, RAMS Park'ta karşılaştı. 40 binin üzerinde taraftarın önünde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekip net bir oyun üstünlüğü kurdu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Icardi, 45. ve 59. dakikalarda Mertens ile 70. dakikada Zaha filelerle buluşturdu.

Ligdeki 11. galibiyetini alan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, zirve yarışında hata yapmadı. Sarı kırmızılı ekip puanını 34'e yükseltti.

Ligde üst üste beşinci olmak üzere 7. yenilgisini alan Alanyaspor ise 10 puanda kaldı.