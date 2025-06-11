Galatasaray kariyerini sonlandıran tecrübeli kaleci Fernando Muslera, İstanbul'dan ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e giden Muslera, basın mensuplarını atlatarak görüntü alınmasına izin vermedi.

Türkiye'de 14 sezonu geride bırakan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Galatasaray'a veda mesajı

Tecrübeli kaleci, sosyal medya hesabından "Adanmış bir hayatın hikayesi" başlığıyla paylaştığı mesajında, "Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim: Galatasaray'a efsane olmaya geldim. Bu, en başında bir hayaldi. Ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray forması altında geçirdiği her anı, sarı-kırmızılı camianın tarihine iz bırakacak bir hikayeye dönüştürmek için yaşadığını belirten 38 yaşındaki kaleci, şunları kaydetti:

"Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum: Sözümü tuttum. Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki? Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız... Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa... Ben, Nestor Fernando Muslera..."

Galatasaray'a veda etmediğini belirten Muslera, yazısını şöyle tamamladı:

"Çünkü Galatasaray benim evim. Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum. Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."