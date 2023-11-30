RAMS Park'ta İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönettiği karşılaşma 3-3 tamamlandı.
Galatasaray'ın golleri, 29 ve 69. dakikalarda serbest vuruştan Hakim Ziyech'ten, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Konuk ekibin golleri ise 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay'dan geldi.
Bu sonuçla puanını 5’e yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla A Grubu’nda 2. sıraya yükseldi. Galatasaray son 16 turu için şansını son maça bıraktı.
İngiliz ekibi ise A Grubu’nda 4 puanla 4 sırada kaldı.
Galatasaray, İngiliz temsilcisi ile deplasmanda yaptığı maçı 3-2 kazanmıştı.
Galatasaray, 12 Aralık Salı günü deplasmanda FC Copenhagen ile A Grubu’ndaki son karşılaşmasını oynayacak.
İngiliz ekibi ise aynı gün sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.