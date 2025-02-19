Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu yeni açılacak Otizm Merkezi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu Otizm Merkezine dönüştürülecek eski çağlayan çocuk yuvası binasında kısa süre içinde başlaması planlanan tadilat çalışmaları öncesinde ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay ile birlikte planlamaları yerinde inceledi. Gardiyanoğlu ülkede çok büyük bir eksiklik olan Otizm Merkezini çok kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek “Özel gereksinimleri olan çocuklarımıza ve bireylerimize umut ve destek sunacak bu merkezi hayata geçirmek bizim sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu merkez otizmli bireylerimize ve ailelerine pek çok alanda ihtiyaç duydukları hizmetli sağlayacak.” dedi.