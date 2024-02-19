Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu Gazimağusa’da Sonbahar Özen Yaşlı Bakımevi’nde bir vatandaşımızın darp edilmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu bahse konu bakımevinin denetlendiğini, raporların hazırlandığını ve gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek konunun yakın takipçisi olduklarını vurguladı.

Şu an Meclis alt komitesinde olan yaşlı bakım evleri ile ilgili yasaya dikkat çeken Gardiyanoğlu, yasanın güncellenerek Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmetler bacağı arasındaki yetki karmaşasını ortadan kaldıracağına dikkat çekti.

Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon mekezleri, çocuk bakım hizmetleri ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin yürüttüğü ortak çalışmanın tamamlanması ile huzurevleri ve bakımevlerinin daha dinamik, daha canlı ve daha iyi hizmet verebilir bir noktaya gelebilmesinin önünün açılacağını vurguladı.

“Bakımevleri ve huzurevleri konusunda Sağlık Bakanlığı ve kaymakamlıklar paydaşımızdır.” diyen Bakan Gardiyanoğlu, “ Yeni düzenleme ile “Sosyal Hizmetler Dairesi daha aktif bir noktaya gelebilecek. Yeni yapılacak düzenlemeler ile Sosyal Hizmetler Dairesi sadece denetleyici pozisyonunda değil, ceza kesebilecek ve ilgili tesisleri kapatma yetkisine sahip olabilecek.” ifadelerini kullandı.

Yaşlı bakımevinde 100 yaşındaki bir yaşlı vatandaşımızın darp edilmesi olayından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Gardiyanoğlu , darp olayı soruşturmasının yakın takipçisi olduklarının altını çizdi.