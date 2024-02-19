2 Meclis araştırma önergesi kabul edildi 2 Meclis araştırma önergesi kabul edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu   Gazimağusa’da  Sonbahar Özen Yaşlı Bakımevi’nde bir vatandaşımızın darp edilmesi ile ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Gardiyanoğlu  bahse konu bakımevinin denetlendiğini, raporların hazırlandığını ve  gerekli  müdahalelerin yapıldığını  belirterek konunun  yakın  takipçisi  olduklarını  vurguladı. 
Şu  an Meclis alt komitesinde olan yaşlı bakım evleri ile ilgili  yasaya  dikkat  çeken Gardiyanoğlu,  yasanın   güncellenerek  Sağlık  Bakanlığı,  Yerel  Yönetimler ve Sosyal Hizmetler bacağı arasındaki    yetki  karmaşasını  ortadan  kaldıracağına  dikkat  çekti. 
Gardiyanoğlu, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon mekezleri, çocuk bakım hizmetleri ile ilgili olarak  Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nin  yürüttüğü ortak çalışmanın  tamamlanması ile huzurevleri ve bakımevlerinin daha dinamik, daha canlı ve   daha iyi hizmet verebilir bir noktaya gelebilmesinin  önünün açılacağını  vurguladı. 
“Bakımevleri ve huzurevleri konusunda  Sağlık  Bakanlığı  ve kaymakamlıklar  paydaşımızdır.”  diyen Bakan Gardiyanoğlu, “ Yeni düzenleme ile  “Sosyal  Hizmetler Dairesi daha aktif bir noktaya gelebilecek. Yeni yapılacak düzenlemeler ile  Sosyal Hizmetler Dairesi sadece denetleyici pozisyonunda değil, ceza kesebilecek ve ilgili tesisleri kapatma yetkisine sahip olabilecek.” ifadelerini kullandı. 
 Yaşlı  bakımevinde 100 yaşındaki   bir  yaşlı vatandaşımızın darp edilmesi olayından duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Gardiyanoğlu , darp olayı soruşturmasının  yakın takipçisi olduklarının altını çizdi.