Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Haspolat'ta çıkan yangında hasara uğrayan Gürdağ Tuğla Fabrikası'nı ziyaret ederek, Gürdağ Ltd. Direktörü Mustafa Ersözlü ile tadilat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette yaptığı konuşmada Bakan Gardiyanoğlu: "Biliyorsunuz ülkemizin en büyük tuğla üretim tesislerinden biri olan Gürdağ Ltd’de ciddi bir yangın felaketi yaşandı. Yaşanan talihsizlikten sonra Başbakan Ünal Üstel ile birlikte burayı ziyaret etmiştik. Başbakanımızın talimatlarıyla buraya nasıl yardımcı olabiliriz noktasında 9 aydır Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tam maaş ve tam sigorta destğine başladık" ifadelerini kullandı.

Devlet olarak yıllardır sosyal güvenlik yatırımlarını aksatmadan yapan, devlete karşı ödev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getiren Gürdağ Ltd’in yanında olduklarını belirten Gardiyanoğlu:"En büyük amacımız sanayi ve üretim sektörünün ayakta kalabilmesi ve bu kuruluşların bir an önce ticari faaliyetlerine dönebilmesiydi. Bugün de bu tesisin tekrardan faaliyete geçmesini görmek bizi son derece gururlandırmıştır. Herşey daha da iyi bir şekilde devam ediyor."dedi. Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üzerlerine düşen ne görev varsa yapmaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ERSÖZLÜ: "ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN ALDIĞIMIZ DESTEK OLMASA AYAKTA KALAMAZDIK"

Gürdağ Ltd. Direktörü Mustafa Ersözlü de Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Yaşanan yangın felaketinden dolayı maddi ve manevi açıdan zor durumda kaldıklarını ifade eden Ersözlü:" Başbakanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve devletimiz, sevenlerimiz bu süreçte bizim yanımızda oldu. Bütün bunlardan aldığımız moral ve motivasyon ile,bunca yıllık tecrübemizi de ortaya koyarak fabrikamızı daha iyi bir noktaya getirmek için çalıştık, deneme üretimlerine başladık. Yeni ve kaliteli ürünlerimiz ile, halkımıza tutunmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan aldığımız destek olmasa ayakta kalamazdık. Çok teşekkür ederiz. " şeklinde konuştu.

Editör: Kıbrıs Genç Tv