Nazlı: “Ya ezenden yana olacaksın ya ezilenden. Bunun ortası yok”
Nazlı: “Ya ezenden yana olacaksın ya ezilenden. Bunun ortası yok”
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