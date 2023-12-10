Gazeteci-Yazar Başaran Düzgün’ün beşinci kitabı ve ilk romanı "Özgür Atlar Ülkesinde" Ekinoks yayınlarından basıldı.

Aynı anda Türkiye ve Kıbrıs’ta piyasaya çıkan kitap, "çeşitli dönemleri ve olayları kapsayan yaratıcı gerçeklik tarzında" kaleme alındı.

Editörlüğünü Nurper Moreket, kapak ve sayfa tasarımını Tahir Gazi’nin yaptığı 284 sayfa kitap tüm kitapçılarda satışa sunuldu.

Yazar Başaran Düzgün’ün verdiği bilgiye göre, Gazeteci-Yazar Mustafa Karaalioğlu’nun kitaba ilişkin değerlendirmesi özetle şöyle:

“Hayatın ne getireceği bilinmez ama bazen bütün ihtimallerin ötesinde heyecan vericidir. Onu en çok heyecan verici kılan ise bir gün yolları kesişecek insanların imkânsız coğrafyalarda birbirlerinden habersiz başlayan yürüyüşleridir. Hayat onları bir yerden başka yere; bazen mutluluk içinde bazen de tarifsiz acılarla sürüklerken kader ağlarını örer. Bu yüzden bazılarının hayatı roman olur. Öksüz Atlar Ülkesi işte bu bazılarının romanı… Başaran Düzgün kurgusunu ve hikâyesini hayatın bilinmezlerle dolu yürüyüşünün üzerine attığı ağla yakalıyor. Gazeteci titizliğiyle ve aynı anda bir tarihçi hassasiyetiyle hikâyeyle yüzleşecek kadar gerçekçi ama ne gerçekçi! Bir parçası olduğu Ada’nın acılı yıllarını anlatırken, kalemini iniş ve çıkış anlarında cesurca kullanıyor.”

-Başaran Düzgün hakkında…

1964 yılında Mağusa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kıbrıs’ta tamamladı. 1988 yılında Gazi Üniversitesi, Basın Yayın Yüksek Okulu, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında Devrimci Gençlik Derneği, Üniversite Temsilciler Konseyi örgütlerinde yöneticilik yaptı, Gençlik ve Genç Kıbrıslı dergilerinin yayıncıları arasında yer aldı.

Çeşitli kültürel faaliyetlerin organizasyonunda bulundu, “Bir Halk Düşmanı”, “Çürük Elma” gibi tiyatro eserlerinin sahnesinde rol aldı. Üniversite yıllarında yazdığı öykülerini “Buğday Toprağa Düştü” kitabında topladı.

1990 yılında Yenidüzen gazetesinde başladığı muhabirliği 1994 yılında Kıbrıs gazetesinde sürdürdü. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın Emekçileri Sendikası ve Türk Ajansı Kıbrıs’ta yönetim kurullarında yer aldı. Aynı dönem, Araştırmacı-Yazar Haşmet Gürkan ile birlikte “Lambousa Krallığının Yeniden Doğuşu” kitabını hazırladı.

1996 yılında Yenidüzen Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, 1997 yılında Kıbrıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü oldu. Yaklaşık 2 bin makalesi arasından derlediği seçme yazılarından oluşan “Çakıl Taşları” kitabını yayınladı.

Radikal gazetesi, Türkiye’nin Sesi Radyosu, Agence France Presse’in Kıbrıs temsilciliğini yaptı. Ankara, İstanbul, İskenderiye, Brüksel, Londra, Washington ve New York’ta çeşitli konferanslarda konuşmacı olarak yer aldı. Uluslararası Gazeteciler Örgütü’nün davetiyle CNN, Washington Post ve New York Times gibi kuruluşlarda incelemeler yaptı.

DAÜ, LAÜ ve İstanbul Özgür Üniversite’de dersler verdi.

Yazdıklarından dolayı 10 yıl hapislik istemiyle yargılandı.

İsviçre-Bürgenstock’ta yapılan Kıbrıs zirvesini izledi. Zirve sonrası Annan Planı referandumunu da kapsayan gelişmelerin yer aldığı “Pilatus’un Gölgesinde” kitabını yayınladı. Aynı kitap Türkiye’de “Kıbrıs’ta Ümit ve Hüsran” ismiyle yayımlandı.

2009 yılında Havadis Gazetesini kurdu. Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni oldu. Radyo Havadis ve Havadis Web TV’yi oluşturdu. Havadis Medya Grubu ile Fileleftheros Grubun iş birliği yapmasına öncülük etti.

Havadis Gazetesi ile birlikte yarattığı Havadis Yayınları’ndan çok sayıda kitabın basımını sağladı.

Evli olan Başaran Düzgün, iki çocuk babası ve iki torun dedesi.