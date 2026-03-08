Gazimağusa Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye personeline karanfil takdim etti. Gazimağusa Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi’nde yetiştirilen ve hazırlanan karanfiller, günün anlam ve önemine vurgu yapılarak belediye çalışanlarına dağıtıldı.

Belediye açıklamasına göre, karanfillerden oluşan çiçekler, kadın ve erkek personel ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara ulaştırıldı. Erkek personele verilen karanfiller ise annelerine ve eşlerine takdim etmeleri amacıyla verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların toplumsal yaşamın her alanındaki emeğine ve katkısına dikkat çekilerek, emekçi kadınların eşitlik, hak ve adalet mücadelesinin onurlu duruşu selamlandı. Gazimağusa Belediyesi, kadınların yaşamın her alanında güçlü ve eşit şekilde var olmasının önemine bir kez daha vurgu yaptı.