Gazimağusa Belediyesi, dolu dolu bir programla yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Hem çocuklar hem büyükler için birçok farklı etkinliğin yapılacağı kutlamalar kapsamında 23-24 Aralık’ta Christmas Bazaar ve 31 Aralık Pazar günü çok sayıda etkinlik ve eğlence organizasyonu ile yeni yıl karşılanacak.

Ülkemizin çok kültürlü yapısı gereği 23-24 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak Christmas Bazaar’da farklı kültürlerin renkli stantları ve çocuklar için oyun alanları yer alacak. Christmas Bazaar etkinliğinde ücretsiz olarak Bandabuliya’da çocuklara yönelik çok sayıda atölye etkililiği yapılacak. Atölyelere kayıt yaptırmak isteyenler 0392 365 27 60 / 0548 816 60 46 numaralı telefonları arayabilir veya MAGEM Sakarya’ya başvurabilir. Atölyeler 6-12 yaş arası çocukların katılımı için uygundur.

31 Aralık Yılbaşı programı kapsamında ise 11:00-16:00 saatleri arasında yine çocuklara yönelik birbirinden renkli birçok etkinlik yer alırken, 16:00’dan itibaren DJ performansları ve ateş gösterisi yapılacak. 31 Aralık’ta gün boyu sürecek diğer etkinlikler; Baskılar ile yeni yıl Ağacı Yapımı, Dünya İçin Ne Diliyorsun? ( Dilek Kutusu), Yeni yıl Temalı Resim Masası, Sinema Gösterimi, Yüz Boyama, Şekilli Balonlar, Çocuk Oyunları

Son saat 22:45’te Fikri Karayel sahneye çıkarak yeni yılı meydana gelenlerle birlikte karşılayacak.

Namık Kemal Meydanı Christmas Bazaar etkinlikleri

23 Aralık Cumartesi:

• 14:00 Retro Çalgıcıları

• 15:00 Dans Gösterileri ( Royal Dance Studio, Magem Sakarya Modern Kareografi Okulu, Latina)

• 15:30 Darya, Akpeil, Vyaçeslav, Ameliya, Yulia’dan Şarkılar

• 16:00 Sahne Animasyonları (Elena Üzgüner)

• 18:00 Çok Kültürlü Koro

• 18:15 Kayra’nın Dans Ekibi

• 19:00 Huios – Şiir, Şarkı ve dans

• 20:00 Çok Kültürlü Koro

24 Aralık Pazar:

• 16:00 Elena Şarkıları

• 17:00 MAGEM Sakarya Zumba Gösterisi

• 18:00 Çok Kültürlü Koro

• 18:15 Kayra’nın Dans Ekibi

• 19:00 Huios – Şiir, Şarkı ve dans

• 20:00 Çok Kültürlü Koro

23-24 Aralık’ta yapılacak Bandabuliya Çocuk Etkinlikleri

1. Kurabiye Süsleme Atölyesi ( Kontenjan 40 kişi ) Cumartesi – Pazar, Saat: 15.00 ( MAGEM Sakarya Eğitmenleri)

2. Kar Küresi Yapımı Atölyesi ( Kontenjan 15 kişi ) Cumartesi – Pazar, Saat: 16.00 ( MAGEM Sakarya Eğitmenleri)

3. Yılbaşı Kartı Tasarım Atölyesi ( Kontenjan 20 kişi) Cumartesi, Saat 17.00 ( MAGEM Sakarya Resim Eğitmeni Gülşen Öztüren Şafaklı)

4. Yeniyıl Temalı Baskı Atölyesi ( Kontenjan 15 kişi) Cumartesi – Pazar, Saat: 18.00 ( MAGEM Sakarya Resim Eğitmeni Mona Kashi Golzari)

5. Masal Atölyesi Cumartesi, Saat: 18.00 ( Dervişe Güneyyeli Kutlu)

6. Meyve Salatası Atölyesi (Kontenjan 16 kişi) Pazar, Saat: 14.00 (Dyt. Emine Arıkel)

Namık Kemal Meydanı 31 Aralık 2023 Yılbaşı Kutlama Programı

Çocuk etkinlikleri

11:00 - 11 :40 MAGEM Maraş çocukları Dansla Dövüş Gösterisi

11:40 – 12:40 Kashi Golzari eğitmenliğinde yeni yıl temalı Resim Atölyesi

13:00 - 13:45 Elif Şimsek ile Çocuk Zumba Dans

14:00 - 14: 40 İdil İle Kukla Gösterisi

15: 00 – 16.00 İlkay Dizayn Bilezik tasarlama Atölyesi

Normal Etkinlikler

16.00-18.00 DJ Yusuf Coşkuner

18.00-20.00 DJ Jan B

20.30-20.30 Ateş Gösterisi

20.30-22.35 DJ Barış Pulat

22.45 -00.15 Fikri KARAYEL