Gazimağusa’da aracıyla 6 metre yüksekliğindeki hendeğe düşen 21 yaşındaki Bilgehan Yaradanakul yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 18.50’de Gazimağusa'da Hisaryolu Sokak üzerinde seyreden Bilgehan Yaradanakul’un yönetimindeki LD 821 plakalı salon araçla 6 metre yüksekliğindeki hendeğe düşmesi sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.