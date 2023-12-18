Ülkede geçen hafta toplam 7 yangın ve 29 hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar miktarının 721.500 TL olduğu kaydedilerek, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, açık durumda olan lambanın düşerek yerdeki karton ve tahta talaşları tutuşturması, katalitik sobanın gaz hortumunda oluşan gaz kaçağının alevlenmesi, söndürülmeden atılan sigara izmariti, çalışır durumda unutulan fritöz içerisindeki yemek yağının ısınıp alevlenmesi ve seyir halindeki araçta meydana gelen yakıt kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi.”

Açıklamada, hususi servis olayları ise kedinin başının konserve kutusundan çıkarılması, asansörde ve evin balkonunda mahsur kalan şahıslar ile aracın motor bölümünde, yangın merdiveninde ve ağacın üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer aldı.