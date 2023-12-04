Girne-Alsancak çevre yolunda dün 17.30 civarında meydana gelen ve üç aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin Sevgül Şinasi olduğu açıklandı. Seval Özharun ile Dilek Gökyay da yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, bugün ölümle neticelenen ikinci kazanın detaylarını açıkladı.

Açıklamaya göre kaza, Girne Alsancak çevre yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında oldu.. Batı istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridinde seyreden Zeka Saldam (E-28) yönetimindeki UZ 008 plakalı salon araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu şerit değiştirmeye çalıştığı esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Seval Özharun (K-64 ) yönetimindeki RC 268 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

Saldam’ın aracı daha sonra, kazadan hemen önce sol şeride geçen ve sol şerit içerinde aynı istikamette seyreden Olgun Karlankuş (E-33) yönetimindeki TMJ 039 plakalı aracın sağ arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağa savrulan ve yolu ikiye ayıran orta şeride giren RC 268 plakalı araç aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerine devrildi. Kaza sonucu RC 268 plakalı araç sürücüsü Seval Özharun ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Dilek Gökay (K-55) ve Sevgül Şinasi (K-63) yaralandı. Sevgül Şinasi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Dilek Gökay ve Seval Özharun ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazaya neden olan UZ 008 plakalı aracın sürücüsü Zeka Saldam’ın tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.