Girne Belediyesi Kültür & Sanat Kursları kapsamında sanatçı eğitmen Şenol Özdevrim tarafından verilen "Çocuk Sanatı Kursu", yeni dönem çalışmalarına başladı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, her cumartesi saat 10.00-12.00 arasında Girne Belediyesi Kültür Merkezi'nde yer alan etkinlikte, 5-13 yaş arası öğrencilere sanatçı eğitmen Şenol Özdevrim tarafından sanat eğitimi veriliyor.

Etkinlik, çocukların sanat dünyasına adım atmalarını ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini hedefliyor.

Öğrenciler, resim, el sanatları, kil çalışması ve diğer sanatsal faaliyetler aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı buluyor.

Eğitime katılmak isteyenler başvurularını, [email protected] adresi üzerinden veya 0392 650 0100 ve 0533 849 89 47 telefon numaralarından Girne Belediyesi Kültür Sanat Bölümü ile iletişime geçerek yapabilecek.

Eğitim, yıl boyunca devam edecek, katılımcıların sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri ve yeni deneyimler kazanmaları için bir ortam sunacak.