Girne’de Ecevit Caddesi’nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Uzun yaralandı. Lefkoşa-Girne ana yolunda meydana gelen kazada ise yaralanan olmazken alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün sabah saat 10.00 sıralarında, Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde Mustafa Uzun (E-29) yönetimindeki ZG 796 plakalı motosiklet ile kuzeye seyrederken, önünde aynı istikamete giden araçların sağından geçtiği sırada, Ecevit Caddesine çıkış yapan Murad Ahmadlı (E-24) yönetimindeki ZF 798 plakalı salon aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Uzun, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol diz kapağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü tutuklandı

Aynı gün, saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne ana yolunda, Ahmet Deniz (E-26) 188 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RP 328 plakalı panel van araç ile kuzeye seyrettiği sırada üst geçide yaklaştığında, önünde seyreden ve trafik yoğunluğundan dolayı yavaşlayan Kenan Anaç (E-58) yönetimindeki TNK 167 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. RP 328 plakalı araç sürücüsü Ahmet Deniz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.