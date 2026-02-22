Yeşil Barış Hareketi, av sezonunun mart ayı ortasına kadar uzatılmasına yönelik karara tepki göstererek, kararın geri çekilmesi çağrısında bulundu. Hareket, şubat ayında sona ermesi gereken av döneminin üreme dönemine girilen mart ayına taşınmasının “doğanın döngüsüyle bağdaşmadığını” savundu.

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, av sezonunun uzatılmasının “müjde” gibi sunulmasının “ülkenin doğasına karşı sorumsuzluk ve haksız bir saldırı” olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kararın iklim değişikliği gerekçesiyle savunulmasının doğru olmadığı, doğal alanların insanlar tarafından istismar edilmesi, sıcaklıkların artması, canlıların ot ve su sıkıntısı yaşaması gibi sıkıntılara dikkat çekildi; iklim krizinin etkilerinin bilimsel verilerle ele alınması ve doğaya ilişkin kararların bu doğrultuda alınması gerektiği kaydedildi.

İklim krizinin birçok canlı türünde üreme takvimini öne çektiği, bu nedenle av sezonunun uzatılması yerine daha erken sonlandırılmasının tartışılması gerektiği öne sürülen açıklamada, üreme ve hazırlık dönemi olan mart ayında av baskısının devam etmesinin türlerin popülasyonlarını zayıflatacağı, biyolojik çeşitliliği gerileteceği ve ekosistem dengesini bozacağı savunuldu.

Merkezi Av Komisyonu’nun (MAK) yapısı ve karar alma pratiği de eleştirilen açıklamada, doğanın belirli bir kesimin taleplerine göre yönetilemeyeceği ifade edilerek, “yaban hayatının siyasi hesapların konusu yapılmaması gerektiği” kaydedildi.

- “Bunun adı avcılığı desteklemek değil, doğayı tüketmektir”

Açıklamada, “Bunun adı ‘avcılığı desteklemek’ değil, doğayı tüketmektir. Bu karar yalnızca avcıları ilgilendiren bir mesele de değildir. Söz konusu tükenişi hızlandırmakla ekosistemin çöküşünü yaratmanın vebali, ülkemize ve insanlarımıza çok ağır biçimde yansıyacak, doğacak sorunlar karşısında ülkemiz nefes alamaz, üretim yapılamaz ve yaşanamaz hale gelecektir.” denildi.

Üreme dönemine denk gelen bir zaman diliminde avcılığın sürdürülmesinin “bilim dışı” bir yaklaşım olduğu ileri sürülen açıklamada, söz konusu kararın derhal geri çekilmesini, av sezonunun yasal süresi olan Şubat ayı bitmeden sonlandırılması talep edildi.

Açıklamada, “Bu yanlıştan dönülmez, Meclis kararına kadar taşınırsa; bu kararı onaylayacak her milletvekili hem tarih önünde kendi kişiliklerini doğa ve ülke düşmanı ilan ederek geleceklerini karartan, hem ülkemizin doğasını, hem de ekosistemin çöküşünü başlatacak imzayı atmış olacaklardır.” denildi.