Liberal Demokrasi Hareketi (LDH), 2026 bütçesine bütçenin yaklaşık yüzde 75’inin maaş ve cari transfer harcamalarına ayrıldığını belirterek, bu yapının sürdürülebilir olmadığını savundu.

LDH’den yapılan açıklamada; devletin topladığı her 100 liranın 75 lirasının sabit gider niteliğindeki kalemlere ayrıldığı, bu durumun da daha başından bütçenin büyük bölümünün bağlanmış ve yön değiştirmesi kolay olmayan harcamalardan oluştuğunu gösterdiği ileri sürüldü.

Açıklamada, söz konusu tablonun tercih edilen ekonomik modelin bir yansıması olduğu, kaynakların ağırlıklı olarak mevcut harcama düzenini sürdürmeye yönelmesinin, yatırım ve üretim kapasitesinin geri planda kalması anlamına geldiği savunuldu.

“Bu yapı zamanla gençlerin hayallerini de dönüştürür. Üretmek, girişim kurmak ve risk almak yerine, kamu istihdamını en güvenli kariyer seçeneği olarak görme eğilimi yaygınlaşır.” denilen açıklamada, bunun sonucunda büyüyen bir ekonomi değil; devlete bağımlı, riskten kaçan ve yerinde sayan bir düzenin ortaya çıkacağı ileri sürüldü.

Vergi artışının yatırım iştahını azalttığı; borçlanmanın ise gelecekteki mali alanı daralttığı öne sürülen açıklamada, “Ekonomik büyüme, harcama artışıyla değil, üretim kapasitesinin güçlenmesiyle sağlanır. Bunun için de bütçede alan gerekir. Bu yapı sürdürülebilir değildir. Kompozisyon değişmedikçe büyüme sınırlı kalacak, mali baskı artacaktır. Bu şekilde statüko finanse edilebilir. Ama bu bir kalkınma modeli değildir.” ifadelerine yer verildi.