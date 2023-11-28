Girne’de, tadilat halindeki bir dükkan içerisinde ölü olarak bulunan 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’a ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Zanlılar, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

Girne’de, tadilat halindeki bir dükkan içerisinde ölü olarak bulunan 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov’a ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. Zanlılar, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.

Girne'de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halindeki bir dükkan içerisinde ölü olarak bulunan 40 yaşındaki Mikhail Kamyshanov ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve haklarında 3 gün tutukluluk emri verildi.