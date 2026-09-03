Girne açıklarında dokuz kişinin hayatını kaybettiği ve 19 kişinin kayıp olduğu gemi kazasıyla ilgili tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 8 gün tutukluluk emri alındı.

Zanlılardan şirket direktörü A.Ö., geminin birinci kaptanı M.Ö., ikinci kaptanı M.N.S. ile birinci makinist Z.Ö., ikinci makinist M.G. ve gemi mürettebatları S.E., Q.Q., V.H., ve R.İ.'nin aleyhine, “tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlaması getirildi.

Mahkeme, zanlılar aleyhine sekiz gün daha tutukluluk emri verdi.