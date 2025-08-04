Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, asgari ücretin "yabancılar için yüzde 60’a düşürülmesini" öngören yasa gücünde kararnamenin geri çekilmesini talep etti.

Gökçebel yaptığı yazılı açıklamada, kararnameyi “adaletsiz” olarak niteleyerek, hükümeti eleştirdi. “Bu yasa kapsamında çalışacak kayıtlı doksan bine yakın işçi vardır. Her konuda açıklama yapanlar bu konuda rahatsız olmamıştır” diyen Gökçebel, “Gayri ahlaki, insanlık dışı, emek düşmanı, Anayasa’ya, hukuka, insani değerlere aykırı kararname derhal geri çekilmelidir” dedi.

“Bu güne kadar büyük sermayeye sağlanan prim desteği, vergi affı, muafiyetler, ucuz işçi istihdamı gibi olanaklar karşısında çalışanlar adına ne talep edilmiş, ne gibi destek ve koruma sağlanmıştır” sorusunu yönelten Gökçebel, hükümetlerin, neden güvencesiz, sendikasız çalıştırmayı yasaklamadığını da sordu.

2008 sonrası istihdam edilen çalışanların yüzde 40 eksik maaş ve yatırımlarının nasıl etkileneceği sorusuna da soran Gökçebel, “Birçok ceza asgari ücrete bağlanmışken, cezalar da ‘yabancı’ olup, olmadığına bakılarak yüzde 60’ı mı ödenecektir?” sorusunu yöneltti.

Atılan bu adımın ülkede sıkıntı yaşatacağını kaydeden Gökçebel, kriminal olayların artış göstereceğini, geçim derdinin artacağını ve kaosun küçük işletmelerde dahi büyüyeceğini savundu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “Emek tektir, akıtılan ter aynıdır. Din, dil, ırk bakılmaksızın hak da, ücret de eşit olmalıdır” dedi.