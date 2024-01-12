Göreve giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Başkanı Necati Taşkın, eski Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve eski YÖN-SEN Genel Sekreteri Artemel Karal, ölümlerinin 41. yılında kabirleri başında anıldı.

Türk-Sen’den verilen bilgiye göre, anma törenine Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Türk-Sen üyesi sendika başkan ve üyeleri ile şehit sendikacıların aileleri katıldı.

Törende Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, çalışma hayatı ile ilgili konuları içeren bir konuşma yaptı. Anma töreni, görev şehitleri için dua okunmasıyla tamamlandı.