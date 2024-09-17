Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altında döşenecek kabloyla elektrik bağlantısı kurulmasını öngören Great Sea Interconnector (GSI) projesi konusundaki istişarelerin sürdüğü ve konunun bugün Rum Bakanlar Kurulunda ele alınmasının beklendiği ifade edildi.

Politis gazetesi “Elektrik Bağlantısı İçin Son Mil” başlıklı haberinde projenin hayata geçirilmesi açısından Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmanın kesin sayıldığını ve geriye ilgili metinlerin bugün bakanlar kurulu tarafından onaylanmasının kaldığını yazdı.

Haberde bugün 11.30’da gerçekleştirilmesi planlanan bakanlar toplantısına kadar, GSI projesinin hayata geçirilmesi için iki ülke arasındaki anlaşma konusunda bakanlar kuruluna sunulacak öneri üzerinde hukuki olarak çalışılmasının tamamlanması için çaba harcanacağı belirtildi.

Önerinin iki konuyla ilgili olduğunu ve bunlardan birincisinin Rum Yönetiminin 5 yıllık bir dönem için 125 milyon Euro’luk bir rakamla projenin inşa aşamasında ADMİE’nin talep ettiği maliyet finansmanını karşılaması olduğunu yazan gazete, ikinci meselenin ise Rum Yönetiminin projeye yatırım ortaklığı olduğunu belirtti.

Gazete 125 milyon Euro’luk meblağın ödenmesi konusunda ilgili metinler üzerinde çalışılmasına dün devam edildiğini ve Rum Yönetiminin projeye yatırım ortaklığı konusunda farklı bir ifade arandığını da ekledi.

Alithia gazetesi ise “ADMİE’ye İlk Evet Hazır” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısı konusunun bakanlar kurulunun gündemine geri döndüğünü ve bugün son anda bir değişiklik olmaması durumunda Rum hükümetinin ADMİE’nin ilk kritik talebini yerine getirip getirmemeye karar vermeyi görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete ADMİE’nin talebinin 2025 yılının ocak ayından başlayarak 5 yıllık bir dönem için her yıl 25 milyon Euro olacak şekilde Rum tüketicilerden 125 milyon Euro’luk miktarın alınması olduğunu anımsattı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise haberinde dün akşamüzerine kadar, hükümetin kabloyla ilgili anlaşmayı bugün onaya sunmaya hazır olup olmayacağının kesin olmadığını yazdı.