Gümrük Çalışanları Sendikası, Girne Turizm Limanı’nda bugün iki saatlik uyarı grevi yaptı. Yolcu salonlarındaki klimaların 2 aydır arızalı olmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle yapılan grev, 10.00-12.00 saatleri gerçekleştirildi.

Güc-Sen Başkanı Ediz Kanatlı, yaklaşık iki aydır devam eden sorun nedeniyle hem çalışanların hem de yolcuların ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

Kanatlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve ilgili taraflara, sorunu iletmelerine rağmen, konuya hassasiyet gösterilmediğini belirtti.

Günlük ortalama 1000 yolcunun işlem gördüğü, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli, Polis ve Muhaceret memurlarının görev yaptığı salonların, yaz aylarında hava sıcaklıklarının da artmasıyla kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Kanatlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve hükümetten sorunu bir an önce çözmelerini talep ettiklerini kaydetti.

Mevcut durumun, Girne Turizm Limanı’na yakışmadığını, sağlıksız ve insani olmayan şartların hem yolcular hem de çalışanları ciddi şekilde etkilediğini dile getiren Kanatlı, bugünkü uyarı grevinin ardından, sorunlara gerekli hassasiyetin gösterilmemesi halinde eylemlerinin artarak devam edeceği uyarısında bulundu