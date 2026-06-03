Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 81’inci dönem başkanlığı için New York’taki BM Genel Merkezi’nde salı günü yapılan seçimde, Rum Yönetimi’nin adayı Andreas Kakouris seçimi kaybetti.

Gizli oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde Bangladeş’in adayı Khalilur Rahman 99 oy alarak başkan seçilirken, Güney Kıbrıs'ın Kıbrıslı Rum adayı Kakouris 91 oyda kaldı. Oylamaya 190 üye ülke katıldı ve kullanılan oyların tamamı geçerli sayıldı. Seçilmek için gerekli oy sayısı 96 olarak belirlenmişti.

Sonuçla birlikte Rahman, eylül ayında başlayacak BM Genel Kurulu’nun 81’inci dönemine başkanlık etmeye hak kazandı. Rahman’ın görev süresi 8 Eylül’de başlayacak ve bir yıl devam edecek.

Seçimin ardından Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rahman tebrik edilirken, Kakouris’in adaylığına destek veren ülkelere teşekkür edildi.

Bakanlık, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ayrıca Kakouris’e, “güveni yeniden tesis etmeyi, etkinliği artırmayı ve BM’nin herkesin yararına çalışmasını sağlamayı hedefleyen pratik çok taraflılığa dayalı vizyonu” nedeniyle özel teşekkürlerini sundu.

Açıklamada Rum Yönetimi’nin BM bünyesinde “aktif, tutarlı ve sorumlu” şekilde çalışmayı sürdüreceği de belirtildi.

Adaylık kampanyası sürecinde Kakouris, BM sistemine olan güvenin yeniden tesis edilmesi, uzlaşı kültürünün geliştirilmesi ve kurumsal reformlar üzerinde duran bir program ortaya koymuştu.

Öte yandan yeni BM Genel Kurulu Başkanı Rahman, göreve seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası kurumlara duyulan güvenin çeşitli küresel krizler nedeniyle zayıfladığını belirterek, üye devletler arasındaki güvenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Rahman, görev süresi boyunca barış ve güvenlik, sürdürülebilir kalkınma, iklim eylemi, insan hakları, yapay zekâ gibi yeni teknolojilerin düzenlenmesi ve BM reformu olmak üzere altı temel alana öncelik vereceğini açıkladı.