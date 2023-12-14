Güney Kıbrıs’ın, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ/WHO) Global dijital sağlık sertifikasyonu ağına dahil olduğu belirtildi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tıbbi Hizmetleri; Kamu Sağlığı Hizmetleri; Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı ve Kıbrıs Üniversitesi’nin ortak çalışması çerçevesinde Dünya Sağlık Örgütü'nün global dijital sağlık sertifikasyon ağına katılmayı başardığını yazdı.
Gazete, bu ağın, sağlık kayıtlarının sınır ötesi doğrulanmasına yönelik dijital altyapıyı sunduğunu belirtti.