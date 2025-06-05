Rum Bakanlar Kurulu, doğal afetler ve kriz yönetimi konularında köklü değişiklikler getiren kararı onayladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Rum Sivil Savunma Teşkilatı’nın isminin “Sivil Korunma Genel Yönetimi” olarak değiştirilmesi ve “Sivil Korunma Milli Mekanizmasının” kurulması gibi doğal afetler ve kriz yönetimiyle ilgili kararlar aldığını yazdı.

Habere göre, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu; kriz yönetiminin daha etkin yapılabilmesini amaçlayan düzenlemeyle, budan böyle krizlerin yönetimine dahil olan, polis, itfaiye, orman dairesi, ambulanslar idaresi, kaymakamlıklar ve diğer ilgili birimlerin merkezi koordinasyonunu “Sivil Korumanın” üstleneceğini belirtti.

Yoannu, bu yeni yapının, Fransız “Expertise France” örgütünün yönlendirmesi ve 700 bin Euro’luk AB ödeneği ve kriterlerine uygun gerçekleştirileceğini ifade ederek, sivil güvenlik sisteminin güçlendirilmesi ve reformu çalışmalarının Eylül 2026 tarihine kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü aktardı.

Yoannu ayrıca, mevcut sivil savunma teşkilatının isminin “Sivil Korunma Genel Yönetimi” şeklinde değişeceğini ve yetkilerinin de genişleyeceğini sözlerine ekledi.