Gazze’ye yönelik insani yardım koridoruyla ilgili bir sonraki adımların görüşüldüğü Güney Kıbrıs’taki toplantının dün gerçekleştiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Larnaka’daki “Zinon” Koordinasyon Merkezi’nde, Gazze’ye denizden insani yardım inisiyatifine katkı koyacak ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen, toplantıya geniş bir şekilde yer verdiler.

Haberi “Kıbrıs, Ortak Bir Çaba İçin Temelleri Attı” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried’in toplantıda yaptığı açıklamalara da geniş yer verdi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried’in açıklamaları çerçevesinde , bu dönemde gösterdiği liderlik rolü nedeniyle ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik minnettarlığını dile getirdiğini yazan gazete ABD’nin mesajının, “Güney Kıbrıs’ın stratejik pozisyonunu, insani çözüme dönüştürdüğü” şeklinde olduğunu yazdı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ried’in, iki ay içerisinde Güney Kıbrıs’a ikinci kez geldiğine dikkati çeken gazete Ried’in, 40’ı aşkın ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisinin yer aldığı toplantıda, ABD’yi temsilen yer aldığını belirtti.

Habere göre Ried, toplantı kapsamında, gazetecilerden oluşan bir grupla da görüşme imkanı bulurken, burada Güney Kıbrıs’ın “Amalthia” inisiyatifinden söz etti.

Larnaka’da gerçekleştirilen buluşmanın, yaklaşık 40 ortak arasında ortak bir anlayışın şekillendirilmesi açısından belirleyici bir öneme sahip olduğunu söyleyen Ried, toplantıda varılan uzlaşmalara dayalı olarak, ortaya çıkan malzeme ve mali boşluğun giderilmesi için ortaklaşa çaba gösterileceğini ifade etti.

Niyetlerinin, ayrı inisiyatiflerin ileriye götürülmesi yerine, bu ortak insani planın en üst düzeye çıkmasının sağlanması için ileriki haftalarda ve günlerde de diyaloğun sürdürülmesi olduğunu ifade eden Ried, sadece bu kritik toplantıyı düzenlemekle değil “Amalthia” projesi ve inisiyatifi için de Güney Kıbrıs’ı tebrik etmek istediğini söyledi.

Ried, bu inisiyatifin, üstlenilmesi için üzerinde mutabık kalınan ortak çabaların temelini de attığını ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın stratejik pozisyonunu, insani çözüme dönüştürdüğünü ifade eden Ried, ABD’nin, gösterilen bu liderlik rolü ve iş birliği için minnettar olduğunu da belirtti.

Ried, BM Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardım ve yeniden yapılanma koordinatörü Sigrid Kaag’ın toplantı çerçevesinde, Gazze’ye yönelik ihtiyaçların giderilmesi ve bağışçılar arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla uluslararası unsurun, Güney Kıbrıs iş birliğiyle, merkezi Güney Kıbrıs olan bir sekreterlik kurma niyetine sahip olduğunu dile getirdiğini ifşa etti.

BM’nin, Gazze’de yerinde kaydedilen önceliklerin belirlenmesine yardımcı olmasının çok önemli olduğunu söyleyen Ried, BM ve Güney Kıbrıs’ın, “Amalthia” fonunun oluşturulması için de iş birliği yapacağını, bağışın dağıtımının BM tarafından üstlenileceğini bununla birlikte tüm tarafların rahat hissedeceği ve kuşku duymayacağı bir gözetimin yapılması konusunda da mutabık kalındığını belirtti.

Reid, Gazze’ye yanlış yardımın yapıldığı ya da ivedi olmayan gereksinimlerin gönderildiğini görmek istemediklerine de dikkati çekerken uygulanan denetim mekanizmasının, çok etkili olduğunun da kanıtlandığını ifade etti.

Reid açıklamaları çerçevesinde ülkesinin, Gazze’ye yönelik uluslararası yardım akışının , (aralarında denizden insani yardım koridorunun da bulunduğu) sağlanmasına liderlik yapmaya devam edeceğini belirti.

Reid, toplantı sırasında paydaşlara, denizden insani yardım koridoru aracılığıyla yapılacak yardım akışına katkı sağlayacak olan rıhtım inşası konusunda da bilgi verdiğini söyledi.

-Kombos

Fileleftheros gazetesine göre Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, toplantıda sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, amacın; Gazze’ye yönelik insani yardım akışını maksimum düzeye çıkarmak olduğunu ifade etti.

Kombos, yüksek düzeydeki toplantıda “Amalthia” planının organize sorunlarına odaklanıldığını, toplantıya 36 ülkenin yanı sıra G7 ülkeleri, çeşitli birimleriyle BM, AB ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldığını belirtti.

Bu çabanın devam etmesi için gerekli olan ekonomik desteğin sağlanması hedefiyle “Amalthia” için fon kurulmasının da ele alınacağını belirten Kombos, hava koşulları nedeniyle Gazze’ye yönelik ikinci geminin bu hafta sonu ya da gelecek hafta başı ayrılmasının da beklendiğini söyledi.

İlgili bir soru üzerine Kombos, daha fazla dikkatle, teknik sorunların görülmesi için bir toplantının daha yapılması gerekliliğinden söz etti.

Kombos, ayrıca çeşitli konulara yönelik büyük uyumun bulunduğunu belirtti.

-Diğer başlıklar

Alithia gazetesi ilgili haberi “Amalthia İçin 36 Ülkenin Buluşması Dün Gerçekleştirildi-Filistin Eksikti” başlığını kullanırken Haravgi gazetesi “Amalthia Operasyonu İçin Çabalar Koordine Oluyor” şeklinde haberi yansıttı.

Politis gazetesi ise “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İdare Edeceği Gazze İçin BM Fonu” başlığını kullandı.