Güney Kıbrıs’tan Filistin’e deniz yoluyla bir insani yardım koridoru oluşturulması amacıyla İsrail’e bir heyet gidecek.

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’tan Filistin’e deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulması amacıyla bir heyetin önümüzdeki günlerde İsrail’e gideceğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Hritodulidis dünkü açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın önerisini görüşmek üzere bir heyetin önümüzdeki günlerde İsrail’e gideceğini, konuyu yarın gerçekleştireceği telefon görüşmesinde BM Genel Sekreteri’yle de ele alacaklarını ifade etti.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'yle önerinin ayrıntılarını görüşmek istediğini belirtirken heyetin ziyaretinin tam olarak ne gün gerçekleşeceği veya heyette kimlerin yer alacağında dair ise bilgi vermedi.