Güneyde mülteci alarmı

Rum Yönetimi makamlarının, İsrail ile Hamas arasındaki savaşa bağlı olarak bölgede hakim olan olağanüstü durum nedeniyle mülteci akınına yönelik endişelerinin günden güne arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Mülteci Konusunda Alarm Çalıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi makamlarının, bölgedeki duruma bağlı olarak mülteci akını konusunda büyük bir endişe duyduğunu yazdı.

Rum Yönetimi yapılarının sınırda olduğunu, mülteci gelişlerinde son günlerde artış olduğuna dikkati çeken gazete savaşın, Lübnan’a yayılması ihtimalinin de bulunduğunu, bunun da mülteci akınını artırmasına yol açacağını belirtti.

Bu senaryonun, Ulusal Güvenlik Konseyi’nin iki toplantısını meşgul ettiğini belirten gazete İçişleri Bakanlığı’nda da bu sabah ilgili birimlerin katılımıyla bir toplantının yapılacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın “Navkratis” isimli Ulusal Planı devreye koyduğunu bildiren gazete, Rum Yönetimi’nin, çok sayıda kişinin misafir edilmesinin mümkün kılınmasına ilişkin olanakların aşılması durumuna hazır olmak amacıyla teçhizat ve başka malzemeler talep ettiği AB yardım mekanizmasına başvuruda bulunduğunu belirtti.

Gazete şu anda “Purnara” göçmen kabul merkezinde 500 kişilik daha yerin bulunduğunu yazdı.

-194 sığınmacı daha geldi

Gazete aynı haberinde hafta sonunda 4 tekneyle, toplam 194 sığınmacının, Lübnan’dan Güney Kıbrıs’a geldiğini yazdı.

Teknelerin, Greko Burnu’nda tespit edildiğini yazan gazete sadece bir teknede 110 kişinin bulunduğuna dikkati çekti.

Habere göre mültecilerin hepsi “Purnara’”ya gönderilirken insan tacirliği şüphesiyle de 4 kişi tutuklandı.