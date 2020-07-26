Rumlardan Fransa ile denizde ve havada işbirliği

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve heyetinin hafta içerisindeki Fransa ziyaretini, önceki dönemde bu ülke ile imzaladıkları, RMMO’nun bütün düzeylerde harekat kabiliyeti ve diğer bölge ülkeleri ile geniş ölçekli işbirlikleri ile ilgili anlaşmaların uygulamasını hızlandırmak ve güçlendirmek gündemiyle gerçekleştirdiği bildirildi.

Haftalık Kathimerini “Denizde ve Havada Stratejik Anlaşmalar… Kıbrıs ile Fransa Arasındaki Askerî İlişkiler Güçleniyor” başlıklı haberinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Anastaiadis ile görüşmesinin ardından duyduğu memnuniyetin, görüşmeleri sırasında vardıkları anlaşmalardan kaynaklandığına dikkat çekti.

İyi bilgi sahibi kaynaklara dayanarak askerî alanda, üç noktada ortak paydada buluşulduğunu yazan gazete, 1-Mari’deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü’nün geliştirilmesinin hızlandırılması, 2-Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin modernize edilmesi ve 3-Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nün kullanımında süratle atılması gereken adımlar konusunda uzlaşıldığını yazdı.

DENİZ ÜSSÜ TAMAMLANANA KADAR FRANSA’YA LİMASOL LİMANINDA YER

Daha önce eski Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ve Fransız dengi Florance Parly tarafından askerî işbirliği alanında birçok adım atıldığı hatırlatılan haberde, Fransızların, RMMO’nun donanma altyapılarına olan ilgisinin, Tatlısu’daki deniz üssünün iyileştirilmesi ve modernizasyonu kararını gündeme getirdiği, bu konuda da oldukça yol alındığı kaydedildi.

Askerî uzmanlar düzeyinde, Tatlısu’daki deniz üssünün büyük ölçekli savaş gemilerini kabul edebilmesi için, karadaki altyapılarının genişletilmesi projelerinin hazırlandığını belirten gazeteye göre, Fransa’nın (Anastasiadis ve heyetiyle görüşme) gündeminde, Tatlısu’daki çalışmalar tamamlanana kadar savaş gemilerinin demirleyeceği başka bir yer aranması da vardı.

Rum tarafının, geçici çözüm olarak Fransızlara Limasol Limanı’nda bir yer verilmesine olumlu yaklaştığı; limanların yönetim statüsünün değişmesinden sonra savaş gemilerinin demirleme maliyetinin yüksek olması nedeniyle Fransanın bu geçici çözüme hararetle ilgi gösterdiği kaydedildi.

FRANSIZ SAVAŞ HELİKOPTERLERİNE HAVA ÜSSÜ

Fransa’nın yoğun ilgi gösterdiği ikinci konu ise RMMO’nun Baf’taki Hava üssü ile ilgili. Bu konuda Rum ve Fransız çalışma grupları incelemelerini sürdürüyor. Rum tarafının Fransa ile, Andreas Papandreu Hava üssünün kullanılması konusunda anlaşma imzalamayı reddetmediği, hava üssü Rum yönetiminin üçüncü ülkelere kolaylık sağlama genel politikası çerçevesinde olmamasına rağmen şu anda Fransızlar tarafından kullanıldığına işaret edildi.

Habere göre iki tarafın, prosedürlerin basitleştirilmesi ve üçüncü ülkelerin hava araçlarına kullanma izni verilmesi için şu anda öngörülmekte olan bürokrasinin kaldırılması konusunda anlaşmaya yaklaştı. Fransa, hava üssünü savaş helikopterleri başta olmak üzere hava imkânları ­için kullanma olanağına büyük ilgi gösteriyor. Fransa’nın halihazırda RMMO’nun Baf’taki altyapılarını kullanmakta olmasının, iki taraf arasındaki işbirliği düzeyinin yükseltilmesinde olumlu unsur olduğu kaydedildi.

Gazeteye göre iyi bilgili kaynaklar, Fransa’nın, Türkiye’nin faaliyetlerinin var olduğu bu dönemde Baf’taki üssü neredeyse her gün, özellikle nakliye uçaklarıyla kullanmakta olduğunu ancak daha önce üssün Fransız savaş uçakları tarafından zaman zaman kullanıldığını söyledi.

HAVA TRAFİK KONTROL MERKEZİ’NİN SAVAŞ UÇAKLARIYLA DA İŞBİRLİĞİ

Paris görüşmesinde üzerinde durulan üçüncü konu da Rum hava savunmasının Fransa’nın yardımı ile uygulama aşamasında devam eden iyileştirme ve modernizasyon çabasıydı. Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde devam etmekte olan değişiklikler, var olan boşlukların kapatılması için Rum tarafının istediği bir şeydi.

Planlananların Rum hava savunmasına dair ilgili iki alanla ilgili olduğu belirtilen haberde RMMO’nun bütün hava savunma sistemlerinin birleştirilmesi ve kontrolü ile ilgili bölümde neredeyse tamamlanma aşamasına gelindiği, askıda bulunan bölümün ise Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin havadaki savaş uçakları ile işbirliği ve kontrol için geliştirilmesi olduğu belirtildi. İlgili karar alınmış olmasına rağmen meselenin Rum Hukuk Dairesi’ne takıldığı da habere eklendi.