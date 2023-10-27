Yeşil Hat üzerinden yapılan “yasadışı geçişlerde” yüzde 65-70 azalma

Yeşil Hat üzerinden yapılan “yasadışı geçişlerde” yüzde 65-70, Afrika ülkelerinden gelişlerde ise yüzde 80 oranında azalma olduğu haber verildi.

Konuyla ilgili haberinde, İsrail’deki savaş çıkana kadar yasa dışı yollarla gelişlerde de geçen yıla kıyasla yüzde 50 azalma olduğunu yazan Fileleftheros, deniz yoluyla Rum kesimine giden Suriyelilerin sayısında ise artış olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Konstantinos İoannu, konuyla ilgili açıklamasında, gerek Rum Yönetimi, gerek Doğu Akdeniz Eylem Planı aracılığıyla alınan ortaklaşa önlemlerin sonuç verdiğini söyledi.

Kendi faaliyetleriyle bağlantılı olarak önlemler alınmasının “KKTC’den Güney Kıbrıs’a yönelik yasa dışı geçişlerde” ciddi bir azalma sağladığını da ifade eden İoannu, Lübnan kıyılarında bulunan ve İsrail’deki savaşın yarattığı güvensizlik ya da yaşananların oraya da sıçraması korkusu yüzünden Güney Kıbrıs’a muhtemel gelişlerle ilgili bilgileri de teyit etti. İoannu, bu sebepten dolayı yetkili birimlerden teyakkuzda olmalarını da istedi.

Bölgedeki gelişmelerin özellikle Lübnan’la ilgili bazı yeni olgular meydana getirdiğini de ifade eden İoannu, bölgedeki çatışmaların kara sularını gözetleme ve gemilerin Lübnan’dan demir almasını önleme çabalarını daha da zayıflattığını söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonunda ve geçtiğimiz günlerde deniz yoluyla ülkeye yasa dışı yollarla giriş sayısında büyük bir artış gözlemlediklerini de ifade eden İoannu, Lübnan kıyılarında muhtemelen yüzlerce Suriyeli olduğuna dair bilgilere sahip olduklarını yineledi.

Devletin olanaklarının belirli olduğunu ve böylesi büyük nüfus akışı olması durumunda AB’den ekonomik ya da diğer olanaklarla destek beklediklerini ifade eden İoannu, sorunun yalnızca ekonomik yardımla çözülemeyeceğini sözlerine ekledi.