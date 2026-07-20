Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Kıbrıs ziyareti öncesinde programı netleşti. Yoğun diplomasi trafiğine sahne olacak ziyarette Guterres, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'le hem ayrı ayrı hem de ortak toplantılarda bir araya gelecek.

Edinilen bilgilere göre Guterres, 27 Temmuz akşamı BM Genel Sekreter Yardımcıları Jean-Pierre Lacroix ve Rosemary DiCarlo ile birlikte adaya gelecek. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguín de temaslara eşlik edecek.

Program kapsamında Guterres, 28 Temmuz sabahı önce Rum lider Nikos Hristodulidis, ardından Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile ayrı görüşmeler gerçekleştirecek.

Aynı gün Ledra Palace'taki BM Anıtı'na çelenk bırakacak olan Guterres, daha sonra Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret edecek. Günün devamında ise müzakereciler, iki toplumlu teknik komite temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla temaslarda bulunacak.

Ziyaretin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise akşam saatlerinde gerçekleştirilecek liderler yemeği olacak. BM Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin ikametgahında düzenlenecek ve basına kapalı yapılacak yemekte Erhürman ile Hristodulidis, Guterres'in ev sahipliğinde aynı masada buluşacak.

Programın son gününde ise taraflar, eski Lefkoşa Havaalanı'ndaki BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yeniden bir araya gelecek. Görüşmelerin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadan ayrılmadan önce düzenleyeceği basın toplantısıyla temaslarını değerlendirmesi bekleniyor.