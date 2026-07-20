Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

KKTC ziyareti öncesinde sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturduğunu, adaya barış ve huzur getirdiğini belirterek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Yılmaz, Türkiye'nin Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 52 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve varlığının güvence altına alındığını ifade etti.

Harekâtın, adada yarım asrı aşkın süredir devam eden barış ve istikrarın temelini oluşturduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Yılmaz paylaşımında, "Anavatan ve garantör Türkiye, Ada'nın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.