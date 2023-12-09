Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştüğü haber verildi.

“Ant1live.com” ve diğer haber sitelerinde yer alan habere göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantios Letimbiotis konuyla ilgili açıklamasında, Hristodulidis ile Guterres arasında yapılan görüşmede Kıbrıs sorununun mevcut aşaması ile Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözülmesi hedefiyle, üzerinde anlaşmaya varılmış çerçeve temelinde müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştıracak bir temsilci atama yönünde beyan edilen niyetinin ele alındığını dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis telefon görüşmesinde, BM Genel Sekreteri'ne, müzakerelerin yeniden başlaması için kararlı ve hazır olduğunu, aynı zamanda BM’nin ilgili kararları ve AB ilke ve değerleri temelinde Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çalışma iradesini de yineledi.

Habere göre Guterres’le “Türk işgal güçlerinin ara bölgede son dönemde devam eden ihlallerini” de görüşen Hristodulidis, bu tarz faaliyetlerin sona ermesi ve ara bölgenin statüsünün güvenceye alınması gerektiğini de vurguladı.

Hristodulidis ile Guterres arasındaki görüşmede, Rum Yönetimi’nin Gazze’deki sivil nüfusa insani yardım sağlanması için denizden insani bir koridor oluşturulmasıyla ilgili inisiyatifinin hayata geçirilmesiyle ilgili çabaların da ele alındığı ve Hristodulidis’in Guterres’i, Rum Yönetimi’nin şu ana kadarki planlaması hakkında bilgilendirdiği ifade edildi.

-Hristodulidis Miçotakis’le de telefonda görüştü

Öte yandan Alithia gazetesi ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina’dan ayrılmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tarafından bilgilendirildiğini söylediğini iletti.

Hristodulidis’in Miçotakis tarafından, Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşme konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, gazetecilerin bu görüşmenin ardından Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak nerede olduklarına dair bir soruya karşılık Hristodulidis’in, “Miçotakis’in kendisini bilgilendirdiği ancak Miçotakis’in kendisine söylediklerini kamuoyuna açıklayamayacağı” yanıtını verdiğini iletti.

Kamuoyu önünde söylenecek bir şey olmadığını dile getiren Hristodulidis, her şeyin ve herkesin ortaya çıkacak sonuçlara göre değerlendirileceğini söyledi.

Önümüzdeki pazartesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la sosyal içerikli bir görüşmede bir araya geleceğini ve Tatar’la müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini ele alma fırsatına sahip olmalarını umduğunu da dile getiren Hristodulidis, Rum kesimi olarak müzakerelerin yeniden başlaması hedefini başarmak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

-Ankara’dan temsilci atanmasına yeşil ışık

Politis gazetesi ise “Kıbrıs Sorunu: Ön Koşullar Altında Yeni Konjonktür” başlıklı haberinde, Ankara’nın Kolombiyalı diplomatın Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci olarak atanmasına yeşil ışık yaktığını yazdı.

Kıbrıs sorununun Yunanistan ile Türkiye’nin yakınlaşma girişiminde yerini bulamasa da konjonktürlerin ortamın değişmesine ilişkin olumlu bir bakış açısına izin verdiğini kaydeden gazete, Ankara’nın BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilcisinin atanmasına yeşil ışık yaktığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e söylediğini kaydetti.

-Letimbiotis

Gazete, “Türk Yunan Yakınlaşması Olumlu Bir Gelişme” başlıklı haberinde ise, Lefkoşa Rum kesiminin Türkiye ile Yunanistan’ın aralarındaki ilişkiyi iyileştirmeye çalışmalarını olumlu olarak değerlendirdiğini yazdı.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in “Politis” radyosuna yaptığı açıklamada, hükümetin yaklaşımını ortaya koyduğunu ve Atina ile Ankara’nın iş birliği köprüleri kurduğunu kabul ettiğini yazan gazete, Letimbiotis’in Türkiye Yunanistan ilişkilerindeki iyileşmenin olumlu bir adım olarak gördükleri bir şey olduğunu, çünkü bunun Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle ilgisiz olmadığını söylediğini iletti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in geçmişte Türk-Yunan meselelerinin Kıbrıs sorunundan geçtiğini söylediğini de anımsatan Letimbiotis, bu çerçevede iki ülke arasındaki olumlu ve iyileşmiş ortamın uzun süreli ve sonuca sahip olmasını umduklarını dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine Kıbrıs sorunuyla ilgili meseleleri getirip getirmediğinin kendisine sorulması üzerine ise Letimbiotis, Miçotakis’in Hristodulidis’i görüşmede neler konuşulduğu konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun görüşmede ele alınan konulardan biri olduğunu dile getiren Letimbiotis, iki liderin (Miçotakis ile Erdoğan) bu hususta hemfikir olmadıklarını kabul ettiklerini, öte yandan Rum kesiminin Türkiye’nin tavrının anbean değişmesini beklemediğini kaydetti.

Gelişmeler yaşanmasını umdukları yeni bir döneme girilmesinin önemli olduğunu da dile getiren Letimbiotis, BM Genel Sekreteri tarafından temsilci atanmasının eli kulağında olduğunu dile getirdi.

Avrupa Konseyi toplantısının da yaklaştığını dile getiren Letimbiotis, toplantının gündeminde olacak konulardan birinin Avrupa-Türk ilişkileri olduğunu ve bunun Kıbrıs sorunuyla da bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Gazete Rum kesiminin, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede “iki devlet çözümüne” atıfta bulunmamasının altını çizdiğini de ekledi.

Gazeteye göre AKEL’in Kıbrıs masası şefi Tumazos Çelepis ise açıklamasında, Türk-Yunan ilişkilerinin iyileştirilmesi çabasının yalnızca olumlu değerlendirilebilecek bir şey olduğunu söylerken, Kıbrıs sorunu ile Türk-Yunan meselelerinin iki ayrı konu olsa da aralarında etkileşime girdiklerini sözlerine ekledi.