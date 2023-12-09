Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ülke ekonomisinin büyük bir belirsizliğin ortasında dayanıklı ve güçlü olduğunu söylediği, ancak önlerinde zor yıllar olduğu ve önemli sıkıntılar bulunduğu konusunda da uyarıda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Mecliste dün yapılan toplantıda hükümetin ilk bütçesinin sunumunu yapan Keravnos, bunu toplumun desteklemesi için sorumluluk bütçesi olarak nitelendirdi.

Konuşmasında önümüzdeki yılların gerek küresel ekonomi, gerek de Rum ekonomisi açısından oldukça zor olmasının öngörüldüğünü de ifade eden Keravnos, orta vadede ve uzun vadede zorluklarla dolu bir dönem beklendiğine işaret etti.

Haberde yüksek enerji fiyatları ve yeşil geçişin maliyetlerinden dolayı ekonominin ağır zorluklarla karşı karşıya bulunduğu vurgulanırken, vergi reformunun ileriye götürülmesinin hükümetin öncelikleri arasında bulunduğu da belirtildi.