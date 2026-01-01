Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Hadise, 2026’ya Kıbrıs’ın gözde tatil merkezlerinden İskele’de bulunan Grand Sapphire Resort sahnesinde görkemli bir konserle “merhaba” dedi. Sanatçının özel yılbaşı konseri, binlerce müzikseverin katılımıyla adeta unutulmaz bir yeni yıl festivaline dönüştü.

Aylar öncesinden hazırlıkları başlayan gecede, Hadise’nin dansçıları ve orkestrası günlerce süren yoğun bir çalışma ile yılbaşına özel, tamamen farklı ve görsel açıdan iddialı bir şov ortaya koydu. Müzik tarihine damga vuran Chicago müzikalinin efsanevi parçası “All That Jazz” eşliğinde sahnelenen nefes kesen performans, izleyenlerden büyük alkış aldı. Işıklar, koreografi ve canlı orkestranın uyumu geceye Broadway havası kattı.

Saatler gece yarısına yaklaşırken salondaki heyecan doruğa ulaştı. Işıltılı sahne tasarımı, dansçılar ve konfeti şovlarıyla atmosfer giderek ısınırken, herkes tek bir anı bekliyordu…

10… 9… 8… 2026’YA HADİSE İLE “MERHABA!”

Hadise, mikrofonu hayranlarına uzatarak geri sayımı binlerce kişiyle birlikte yaptı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde salon; alkışlar, çığlıklar ve müzikle yankılandı. Yeni yıl, Hadise’nin enerjisi ve sahnedeki coşkusuyla karşılandı. Konuklar dans etti, eğlendi ve 2026’nın ilk anlarının tadını doyasıya çıkardı.

2026’NIN İLK “EVET”İ HADİSE’NİN SAHNESİNDE GELDİ!

YILBAŞI KONSERİNDE EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZİ

Gecenin en duygusal ve en çok konuşulan anı ise bir anda yaşandı. Bir hayranının sevgilisine evlilik teklif etmek istediğini öğrenen Hadise, hiç tereddüt etmeden sahnesini çifte açtı. Spotlar çifti aydınlatırken Grand Sapphire sahnesi romantik bir teklif alanına dönüştü.

2026’nın ilk dakikalarında yükselen “EVET!” sesi, salondaki binlerce kişi tarafından alkış yağmuruyla karşılandı. Hadise, genç çiftin mutluluğuna sahneden eşlik ederken, konuklar hem yeni yıla hem de yeni bir aşka tanıklık etti.

Hadise’nin Kıbrıs’taki bu özel yılbaşı konseri; müzik, dans, sürprizler ve duygu dolu anlarıyla 2026’ya damga vuran gecelerden biri olarak hafızalara kazındı.