İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Murat Övüç'ün sosyal medyada başörtüsü takarak video paylaşması üzerine soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

GELİNİNE 2 KİLO ALTIN TAKMIŞTI

Murat Övüç, geçtiğimiz mayıs ayında oğlu Burakcan'ı evlendirmiş, gelinine taktığı kilolarca altınla gündeme gelmişti.

DAHA ÖNCE 4 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Sene başında da gözaltına alınıp serbest bırakılan Övüç hakkında şal ile çektiği videoda sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.