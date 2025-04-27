Pop müziğin yıldız ismi Hadise, önceki akşam Kıbrıs İskele’deki Grand Sapphire Resort’te sahne alarak unutulmaz bir konsere imza attı. Yaklaşık 1500 kişinin akın ettiği gecede Hadise, mor tonlarındaki iddialı elbisesi ve göz alıcı botlarıyla sahnede adeta bir moda şovu sundu. Stiline hayran bırakan güzel şarkıcı, gece boyunca hem enerjisi hem de tarzıyla izleyenleri büyüledi.

Konserine hızlı bir giriş yapan Hadise, ilk andan itibaren salonu coşturdu. Renkli sahne kostümü kadar, enerjik performansıyla da göz dolduran Hadise, sevilen hit şarkılarını art arda seslendirerek dinleyicilere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Sahne şovlarına özel bir dans ekibiyle hazırlanan Hadise, her şarkıda farklı bir koreografi sunarak geceye hareket kattı. Dans şovlarıyla alkış yağmuruna tutulan başarılı sanatçı, zaman zaman izleyicilerle de sohbet ederek samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti.

Ritmin bir an bile düşmediği gecede Hadise, enerjisini konser boyunca koruyarak izleyicilere adeta zamanın nasıl geçtiğini unutturdu. Dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, telefon kameraları da bir an olsun sahneden ayrılmadı.

Konser sonunda yoğun alkışlarla sahneden inen Hadise, gösterdiği performansla bir kez daha "sahnenin yıldızı" unvanını hak etti. Gece boyunca sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Hadise'nin mor şıklığı ve büyüleyici sahne enerjisi, gündemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.